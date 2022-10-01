توجيه لمديريات شرطة بغداد حول المبنى المنهار

أصدر وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الفريق عماد محمد محمود، توجيهاً لمديريات شرطة بغداد والنجدة والمرور، بشأن حادثة انهيار مبنى "المختبر الوطني للتحليلات المرضية " في ساحة الواثق وسط بغداد.

وذكر بيان لوكالة شؤون الشرطة، ان "وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود وجه مديريات شرطة بغداد و شرطة النجدة والمرور بتقديم المساعدة الفورية واللازمة والتعاون التام مع مديرية الدفاع المدني بخصوص حادثة البناية المنهارة في بغداد ومد يد العون الى المواطنين وبالاخص الجرحى والمصابين".