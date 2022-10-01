بغداد.. القوات الامنية تصل الى التحرير وتبعد المتظاهرين

أفاد مصدر أمني، السبت، بوصول القوات الأمنية الى ساحة التحرير وسط بغداد، مؤكداً قيامها بإبعاد المتظاهرين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوات الامنية تتمكن من الوصول الى ساحة التحرير وتبعد المتظاهرين وتسيطر عليها بالكامل".

وأضاف المصدر أن "القوات بدأت تلاحق المندسين في الشوارع الفرعية".

وشهدت بغداد، اليوم السبت، تظاهرات في ساحتي النسور والتحرير في الذكرى السنوية لانطلاق تظاهرات تشرين في العراق.