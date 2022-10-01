بالصورة.. ساحة النسور في بغداد قبل قليل

تنشر السومرية نيوز، صورة لساحة النسور وسط بغداد بعد انسحاب المتظاهرين منها.

وشهدت بغداد، اليوم السبت، تظاهرات في ساحتي النسور والتحرير في الذكرى السنوية لانطلاق تظاهرات تشرين في العراق.