بالصور.. التحرير والجمهورية بعد تظاهرات اليوم

تنشر السومرية نيوز، صوراً لساحة التحرير وجسر الجمهورية بعد تظاهرات اليوم في بغداد.

وشهدت بغداد، اليوم السبت، تظاهرات في ساحتي النسور والتحرير في الذكرى السنوية لانطلاق تظاهرات تشرين في العراق.