المباشرة بفتح طرق بغداد المغلقة بسبب التظاهرات

أفاد مصدر أمني، السبت، بالمباشرة بفتح الطرق في بغداد التي اغلقت بسبب التظاهرات.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوات الامنية تباشر بفتح جميع الطرق تباعاً التي اغلقت بسبب التظاهرات".

وأضاف المصدر أنه "لا يوجد اي قرار حتى الان يخص جسور الجمهورية والسنك والمعلق".

وشهدت بغداد، اليوم السبت، تظاهرات في ساحتي النسور والتحرير في الذكرى السنوية لانطلاق تظاهرات تشرين في العراق.