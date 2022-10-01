حصيلة جديدة لمصابي التظاهرات في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اكثر من 40 منتسبا وضابطا اصيبوا نتيجة الحجار والمولوتوف وبنادق الصيد".وأضاف المصدر أن "63 متظاهرا تنوعت اصاباتهم بحالة اختناق ونتيجة الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع والتدافع".وكان مصدر أمني أفاد، اليوم السبت، أن أكثر من 24 منتسباً وضابطاً أصيبوا خلال التظاهرات، فيما أصيب أكثر من 27 متظاهراً بحالات اختناق وأخرى نتيجة الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.وشهدت بغداد، اليوم السبت، تظاهرات في ساحتي النسور والتحرير في الذكرى السنوية لانطلاق تظاهرات تشرين في العراق.