رفع الحواجز الكونكريتية من شارع حيوي وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، برفع الحواجز الكونكريتية من شارع حيوي وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية باشرت برفع الحواجز الكونكريتية في شارع القادسية من ساحة النسور الى مجمع الوزراء".

وشهدت بغداد، اليوم السبت، تظاهرات في ساحتي النسور والتحرير في الذكرى السنوية لانطلاق تظاهرات تشرين في العراق.