اعتداء على 5 منتسبين اثناء رفع تجاوزات الحصص المائية في المثنى

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "خمسة منتسبين أصيبوا اثناء تنفيذ واجب امني يتضمن فتح احد الانهر وازالة التجاوزات على الحصص المائية بعد تعرض لرمي بالحجارة من قبل مجهولين ضمن قضاء الوركاء في محافظة المثنى".