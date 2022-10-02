الاطاحة بعدة اشخاص سهلوا هروب متهم في ميسان

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة عسكرية مشتركة من لواء المشاة السابع والتسعين متمثلة بالفوج الاول وقوة من قسم شرطة قضاء الكحلاء نفذت القاء القبض على عدد من المشتبه بهم بتورطهم بالمساعدة على هروب مرتكبي الاعتداء على دورية لمديرية شرطة مكافحة اجرام الكحلاء بحسب المعلومات الاستخبارية بالاضافة الى ضبط العجلة التي نفذت الاعتداء والتي تم العثور عليها من قبل القوة اعلاه".وأضافت: "تم احالة المشتبه بهم الى الجهات التحقيقية وبقرارات قضائية لينالوا جزائهم العادل".