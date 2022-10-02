حصيلة واجبات وكالة الوزارة لشؤون الشرطة خلال اسبوع

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/9/25 ولغاية 2022/10/1 كالاتي:-تنفيذ اوامر قبض 1651-القبض مطلقي العيارات النارية 13-احالة متهمين الى المحاكم 253-القضايا الخاصة بالمخدرات 200-ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 5- دعاوى حالات العنف الاسري 713-اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 715-مضاهات طبعات الاصابع 50-اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 422-عدد طالبي النجدة 2103-فض مشاجرات 1697-ضبط عجلات مطلوبة 61-تبرع بالدم 12-القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 17-القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 241-طبع لوحات السيارات 9455-اصدار اجازات السوق 13275-اصدار سنوية السيارات 133618