حصيلة عمليات أمنية من 3 محافظات

السومرية نيوز – أمن

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاحد، القبض على عدد من المتهمين في 3 محافظات.



وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعملية امنية تم القاء القبض على متهم وبحوزته 8000 الاف حبه مخدرة نوع كبتاجون في محافظة الانبار واخر بحوزته 115 غرام من مادة الكريستال المخدرة وحبوب مخدرة مختلفة الانواع واسلحة نارية في محافظة بابل ومتهم لقيامه بتنفيذ 20 عملية سرقة لدراجات نارية في ميسان". وأضاف البيان انه "تم احالتهم الى القضاء وفق احكام المادة القانونية 28 مخدرات لينالوا جزائهم العادل".

