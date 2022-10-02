تكليف مدير جديد للاستخبارات ومكافحة الإرهاب

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بتكليف مدير عام جديد للاستخبارات ومكافحة الإرهاب.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إنه "تم تكليف اللواء باسم الشويلي مدير عام للاستخبارات ومكافحة الارهاب خلفا للواء حيدر غالي الذي احيل الى امرة وزارة الداخلية".