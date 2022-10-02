بحوزته 5 كيلو كرستال.. الاستخبارات تطيح بتجار مخدرات في بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاحد، إلقاء القبض على تاجر مخدرات بحوزته 5 كغم من مادة "الكرستال" في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تمكنت من القاء القبض على احد تجار المخدرات بمحافظة بغداد وبحوزته خمسة كغم من مادة الكرستال المخدرة".



وأشارت إلى أنه "اعتراف من خلال التحقيقات الاولية ببيع اكثر من (٧٠) كغم من المادة ذاتها خلال الفترات الماضية".