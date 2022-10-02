شرطة المثنى تلقي القبض على 21 شخصاً اعتدوا على منتسبين

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "تود أن تبين لكم اسباب حادث الاعتداء الذي حصل صباح اليوم عندما خرجت قوة أمنية مشتركة من قسمي شرطة قضائي الرميثة والوركاء وفوج الطوارئ الأول مع موظفي مديرية الموارد المائية في المحافظة لرفع التجاوزات الحاصلة على الحصة المائية، فعند وصول القوة لمكان الحادث ورفع التجاوز على نهر القزويني بين قضائي الرميثة والوركاء تعرضت لأعتداء من قبل أشخاص بالحجارة والأيدي والسب والقذف على الأجهزة الأمنية والموظفين وإصابة مجموعة من الضباط والمنتسبين وحالياً راقدين في مستشفى الحسين التعليمي في السماوة لتلقي العلاج".وأضافت، أن هذا الأمر "دفع القوة الأمنية لألقاء القبض على 21 شخص تم كفالة 10 منهم وتوقيف 11 منهم وفق أحكام المادة ( 230 ) من قانون العقوبات العراقي وإحالتهم للمحكمة المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".