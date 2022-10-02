في بغداد.. تحرير "شاب عربي" احتجزته فتاة

أفاد مصدر أمني، الأحد، بتحرير شاب يمني الجنسية احتجزته فتاة في جانب الكرخ من بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مكتب تحقيق الكرخ مكافحة اجرام الاتجار بالبشر جانب الكرخ يكشف عن قيام فتاة عراقية باحتجاز شاب يمني الجنسية في دارها كونه من عائلة ثرية واقنعته بالزواج بعد ان استدرجته".

وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية حررت الشاب ضمن احدى مناطق جانب الكرخ والقبض عليها من قبل مكافحة جرائم الاتجار بالبشر مكتب الكرخ"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.