الاطاحة بشخصين متهمين بالقتل في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بناءً على معلومات دقيقة توفرت لدى مركز شرطة العدل التابع الى قسم شرطة الخضراء في شرطة بغداد حول وجود متهمين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة ٤٠٦ قتل ضمن قاطع المسؤولية، حيث وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة مدير القسم المذكور لتدقيق المعلومات".وأضافت، أن "فريق العمل وبالفعل تمكن من القاء القبض على المتهمين واصطحابهما الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق القانون".