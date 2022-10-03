وقال الأعرجي، في تدوينة على تويتر تابعتها السومرية نيوز، "نثمن عاليا إعلان استراليا استلام عدد من رعاياها من مخيم الهول، وننتظر من الدول الأخرى أن تحذو حذوها، لابد من تفكيك هذا المخيم، لحماية الإنسانية، وتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم".وفي وقت سابق، طالب مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، بإلغاء مخيم الهول، فيما دعا الدول إلى سحب رعايها من المخيم الذي يشكل خطراً حقيقياً على المنطقة والعالم.