رفع نقطة تفتيش جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تم رفع نقطة تفتيش مدخل الدورة من جهة جسر الطابقين باتجاه شارع ابو الطيارة والابقاء على نقطة المرابطة".واضاف المصدر ان "هذه خطوة جاءت لتخفيف الزخم المروري الذي تسببه نقطة التفتيش".