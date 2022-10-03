القوات الأمنية تعتقل شخصاً بحوزته "هاون" في ميسان (صورة)

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة مشتركة من الفوج الثاني وقوة من الرد السريع والأمن الوطني في قضاء المجر الكبير، تمكنت من القاء القبض على شخص ضبط بحوزته هاون 60 ملم في أطراف ناحية الخير جنوب مدينة العمارة".وأشارت إلى أنه "تم تسليم الشخص والمضبوطات الى جهة الطلب اصولياً".