بعد أحداث الأمس.. وفد أمني رفيع يصل إلى ذي قار

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "وفداً امنيا تضمن رئيس اركان الجيش ونائب العمليات المشتركة وقائد القوات البرية وقائد قوات الشرطة الاتحادية وصل الى محافظة ذي قار للاطلاع على الوضع الأمني".وأكدت خلية الإعلام الأمني، ليل الأثنين، أن مجموعة مخربة خارجة عن القانون تندس وسط جموع المتظاهرين اقدمت على حرق كرفانات لمبنى مجلس محافظة ذي قار.وذكرت الخلية في بيان أن "القوات الأمنية تبذل جهوداً كبيرة لتأمين الحماية للمتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة، الا ان هناك عناصر مخربة خارجة عن القانون تندس وسط جموع المتظاهرين، كما حصل في محافظة ذي قار".