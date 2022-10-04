الاطاحة بمتهم ينتحل صفة "ضابط" في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا تمكنت من القاء القبض على متهم ينتحل صفة ضابط برتبة نقيب في جهاز مكافحة الإرهاب ضمن منطقة المنصور ببغداد".وأضافت، أن "المتهم ضبط بحوزته باجين عسكريين، وجهاز لابتوب نوع دل أسود اللون، و(٥) فلاشات ذاكرة، إضافة إلى ضبط مواد يشتبه بأنها مخدرة".وأشار البيان الى، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة ١٦٠ من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".