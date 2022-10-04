مصرع وإصابة 7 جنود بحادث سير في نينوى – عاجل

السومرية نيوز ـ أمن



اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، وفاة واصابة سبعة جنود إثر حادث سير في محافظة نينوى.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "استشهاد 5 مقاتلين ضمن قاطع مسؤولية قيادة عمليات غرب نينوى، اثر حادث تصادم عجلتين".

وبينت ان "الحادث أدى أيضاً الى إصابة مقاتلين إثنين".



