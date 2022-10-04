السومرية نيوزـ امن



أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على شبكة مخدرات في العاصمة بغداد.

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فرقنا تمكنت من مداهمة و اعتقال شبكة مخدرات في العاصمة بغداد".



وأضاف، ان "الشبكة تاجر أفرادها بــ(36) كيلو غرام من مادتي الكريستال والحشيشة".