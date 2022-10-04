وفد أمني رفيع يصل البصرة

السومرية نيوز – البصرة

وصل وفد أمني رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، الى محافظة البصرة لمتابعة الاوضاع الامنية فيها.



وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عبد الامير يارالله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري وصلا الى البصرة للاطلاع ومتابعة الاوضاع الامنية فيها".

وفي صباح اليوم، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، عن وصول وفد أمني رفيع المستوى إلى محافظة ذي قار.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "وفداً أمنياً رفيع المستوى برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يارالله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري إضافة الى قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي وقائد الشرطة الاتحادية الفريق صالح ناصر العامري، وصل صباح اليوم، إلى محافظة ذي قار".

وأضاف أن "الزيارة تهدف للاطلاع على الوضع الأمني في المحافظة".