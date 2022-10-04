ذي قار.. القبض على الممول الرئيسي لأعمال الشغب يوم أمس

وقال المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم القاء القبض على الممول الرئيسي لأعمال الشغب يوم أمس".

وأضاف انه "بعد الحصول على مقاطع فيديو وهو يوزع اموال ويحرض على حرق مبنى المحافظة".

وفي وقت سابق من اليوم اصدر قائد عمليات سومر وشرطة محافظة ذي قار سعد علي عاتي الحربية، توضيحاً لأهالي المحافظة حول أحداث التظاهرات الاخيرة، فيما أكد أن المظاهرات تحولت من مسار السلمية الى العنف والشغب.

وقال الحربية في بيان، إنه "نود أن نوضح لأهلنا في ذي قار حول الأحداث التي تضمنت تجاوز مجاميع ضالة مندسة على القوات الأمنية خلال دخول مندسين بحوزتهم قنابل المولوتوف وكذلك أسلحة نارية (مسدسات نوع تركي محور ) مع المتظاهرين".

وأضاف، ان " مسار التظاهرات تغيير من السلمية آلى العنف والشغب في محاولة لإظرام النار في مبنى المحافظة مما أدى إلى إصابات وجروح بليغة في صفوف المنتسبين والضباط وحرق كرفانات أمام المبنى تم السيطرة عليه"، مبينا ان "قواتنا تعاملت مع الموقف بمهنية عالية رغم الإصابات وتحملت الكثير، وعدم استخدامها للرصاص الحي كان قمة المهنية والشجاعة في ضبط النفس من أجل عدم إراقة الدماء حفاظا على ارواح أبناء المحافظة".