مجلس وكلاء الامن الوطني يناقش ملف تسلل الاجانب

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ترأس اجتماعاً جديداً للمجلس بحضور أعضائه وناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".وأضاف، أن "المجلس ناقش موضوع تسلل الأجانب عبر الحدود بشكل غير رسمي، ووجّه الجهات ذات العلاقة بتفعيل ومتابعة تنفيذ التوصيات ذات الصلة بموضوع البحث المعروضة في هذه الجلسة، وتقديم جدول دوري بالإجراءات المتخذة بصددها".وأكد الاجتماع على "إعداد دراسة متكاملة عن موضوع حماية الحدود ومتطلبات تأمينها وتحديد المشكلات والمعوقات التي تواجه هذا الملف الأمني الخطير، للحد من التهديدات والمخاطر المحتملة".ووافق المجلس كذلك بحسب البيان على "إبرام مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين وزارتي الداخلية العراقية والتونسية".