إصابة فتاة وشاب اثناء عبثهما بسلاح والدهما شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "فتاة تولد ٢٠٠٥ وشقيقها الشاب تولد ٢٠٠٤ اصيبا نتيجة عبثهما بسلاح نوع بندقية (صيد) حسب اقوال والدهما ضمن منطقة ابو عظام في قضاء التاجي شمالي بغداد.وفي حادث منفصل أشار المصدر الى ان " مجموعة مسلحة اقدمت على اطلاق النار على دار ضمن قطاع ٥٨ في مدينة الصدر ما اسفر عن اضرار بواجهة الدار دون اصابات تذكر".