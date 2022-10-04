شرطة بابل تقطع طريقا حيويا في المحافظة

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، عن قطع طريق حيوي في المحافظة بصورة مؤقتة.

وقال إعلام قيادة شرطة محافظة بابل في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، انه "تسترعي قيادة شرطة محافظة بابل انتباه الإخوة سائقي المركبات الى أنه سيتم قطع طريق كيش بصورة مؤقتة لحين انتهاء أعمال صيانة وتأهيل الطريق ".