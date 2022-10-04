إصابة جندي باستهداف برج للمراقبة شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بإصابة جندي باستهداف برج للمراقبة شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "احد منتسبي الجيش نتيجة تعرض استهدف احد ابراج المراقبة ضمن قضاء الطارمية".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية خرجت لعملية تفتيش بحثا عن المنفذين".