القبض على 6 ارهابيين و3 تجار للمخدرات في ميسان والانبار

السومرية نيوز – أمن

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، القبض على ستة ارهابيين وثلاثة تجار للمخدرات ومتهمين اثنين بمواد قانونية مختلفة في ميسان والانبار وطوزخورماتو.



وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعمليات استباقية نوعية استهدفت الاطاحة بالعناصر الارهابية، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعب استخبارات وأمن المقر المسيطر لقيادة عمليات طوزخرماتو وقيادة عمليات ميسان والفرقة العاشرة وبالتعاون مع مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية الانبار وقسم استخبارات ومكافحة الإرهاب طوزخرماتو وشعبة مخدرات طوزخرماتو تم نصب كمائن محكمة وعلى أثرهن تم القاء القبض على الارهابيين وتجار المخدرات ومتهمين بمواد قانونية اخرى في قضاء العمارة و في منطقة الشهابي الاولى التابعة لقضاء الكرمة وفي قضاء طوزخرماتو وفق احكام المادة 4 ارهاب، والمادة 28 مخدرات والمادة 413 ق.ع".

وأضافت انه "بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقهم تم تسليمهم اصولياً إلى الجهات المعنية".