القبض على 4 أشخاصٍ مجدوا النظام البائد في الأنبار – عاجل

السومرية نيوز – الانبار

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، القبض على 4 أشخاصٍ مجدوا النظام البائد أثناء احتفالات العيد الوطني في محافظة الأنبار.



وقال الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذاً لمذكرة قضائية ألقت مفارز جهاز الأمن الوطني القبض على (4) أشخاصٍ قاموا برفع صورٍ وإطلاق هتافات تمجد النظام البائد أثناء احتفالات العيد الوطني في محافظة الأنبار".

وأضاف البيان، انه "تم تدوين أقوال المتهمين أصولياً، واحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفقاً لأحكام الدستور العراقي (المادة 7) الفقرة أولاً".

وتابع البيان، "هذا ويؤكد جهاز الأمن الوطني استمراره برصد ومتابعة كل الممارسات التي تخرق القانون وتهدف لخلق حالة من الفوضى ويثمن مواقف أهل المحافظة الرافضين لكل ما من شأنه الاساءة إلى الاستقرار المجتمعي".