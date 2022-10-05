الشرطة تفك لغز "جريمة انتحار مزعومة" في كركوك

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد تسجيل حادث انتحار فتاة داخل المدينة بواسطة شنق نفسها، شرعت مفارز مركز شرطة تسعين بالتحقيق في الحادث".وبينت، أنه "بعد الاطلاع على مسرح الجريمة ومجابهة ذويها تبين مقتلها؛ نتيجة خلافات عائلية"، مشيرة إلى "عرض الموضوع امام انظار قاضي التحقيق وقرر اجراء التحقيق وفق المادة ٤٠٦ ق ع".