الإطاحة بعصابة تمتهن سرقة صور الأموات في النجف

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ضمن حملة نفذتها مديرية مكافحة الاجرام في مقبرة وادي السلام اشرف عليها قائد شرطة النجف اللواء الحقوقي باسم مجيد فيصل والعقيد الحقوقي علاوي حسين الحجامي مدير مكافحة اجرام النجف تمكن مكتب الكرار لمكافحة الاجرام من القبض على عصابة تمتهن سرقة صور الموتى وتجريدها من محتوياتها".وأوضحت، أن "العصابة تقوم بسرقة صور الأموات المثبتة على المقابر وتقوم بأخذ الزجاج او الألمنيوم او الخشب او صناديق الألمنيوم ورميها بعد ذلك، اضافه إلى قيامهم بسرقة اي قطع معدنية أخرى موجودة داخل مقابر الناس او في طرق المقبرة"، لافتة إلى أن "هذه العصابة قامت بمئات السرقات من هذا النوع داخل المقبرة".وأشارت إلى "التحقيق مع العصابة واعترفوا عناصرها بقيامهم بذلك وتم احالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".