مشاجرة مسلحة توقع مصاباً شرقي بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن علوة زويني في حي اور شرقي بغداد، ما أسفر عن اصابة شخص بطلق ناري في منطقة القدم".وأشار إلى أن "أطراف المشاجرة تمكنوا من الهروب"، فيما قدم المصاب "شكوى ضد اشخاص معروفين لديه".