شرطة الطاقة تحبط محاولة خرق لإحد الأنابيب النفطية في البصرة

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بأشراف مباشر من قبل اللواء غانم الحسيني، تستمر المديرية العامة لشرطة الطاقة بتوجيه الضربات إلى العصابات آلتي تتاجر في المشتقات النفطية بصورة غير شرعية، وبمتابعة ميدانية من قبل العميد مصطفى سامي مدير شرطة نفط الجنوب".واضاف، ان "مفارز الفوج العاشر في محافظة البصرة تمكنت من كشف محاولة خرق لإحدى الأنابيب النفطية في قضاء الدير، جاء كشف تلك المحاولة عبر الدوريات المستمرة على القاطع حيث وجد في مكان الحادث “كاك” ولكن محاولة تلك العصابات افشلها أبطالنا".