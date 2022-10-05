طيران الجيش يدمر عجلتين لداعش

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " أبطال طيران الجيش يواصل دك أوكار عصابات داعش الإرهابية والقضاء عليها، إذ تمكن أبطال طيران الجيش من تدمير عجلتين نوع (بيك أب وسوبر) لداعش الإرهابي داخل قرية مهجورة في محافظة كركوك".وأضاف ان "ذلك أثناء تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات المقر المتقدم".