الكشف عن حقيقة إحالة ضباط برتب عالية الى "الإمرة"

نفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الأربعاء، إحالة ضباط برتب عالية الى "الإمرة" في وزارة الدفاع.

وقال اللواء يحيى رسول في بيان، إنه "بعد النجاحات والعطاء الدائم لخدمة هذا البلد من قبل القادة والضباط في القوات المسلحة، تحاول بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام الترويج لأنباء عن احالة ضباط في الأجهزة الأمنية برتب عالية الى الامرة وهذا الموضوع غير صحيح".

وأضاف أن "هؤلاء الضباط الشجعان لا زالوا في مناصبهم وان هذه المحاولات البائسة لن تنال من عزيمة ومهنية هؤلاء الرجال الأوفياء للعراق وشعبه بل ستكون حافزاً لهم لمواصلة خدمتهم المكللة بالإنجازات"، داعياً الجميع الى "توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات ومعرفة الحقائق من مصادرها الرسمية حصراً".