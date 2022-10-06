تحرير "مختطف" والقبض على إثنين من خاطفيه في ميسان

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن " مفارزنا في محافظة ميسان تمكنت استناداً للمعلومات الاستخبارية والموافقات القضائية، وبعد مداهمة مكان الاختطاف من تحرير (مختطف) من اهالي محافظة الأنبار تم استدراجه من إحدى العصابات المسلحة لشراء سيارة عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد عُرضت فيه للبيع بسعرٍ مغرٍ؛ إذ قامت هذه العصابة بسرقة مبلغ (20) ألف دولار من المختطف، ومن ثم مطالبة ذويه دفع فدية مقدارها (80) ألف دولار لإطلاق سراحه".وأضاف، أن "مفارزنا تواصل ملاحقة عناصر هذه العصابة المسلحة التي ثبت تورطها في أكثر عمليات الاختطاف في ميسان"، مبينا انه "بعد التحقيق مع إثنين من عناصرها استطاعت قواتنا من القاء القبض عليهما وإحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة لينالا جزاءهم العادل".وبحسب البيان، دعا جهاز الامن الوطني المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر من حالات مشابهة في محافظة ميسان يتم فيها عرض سيارات او معدات على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل عصابات تحاول إستدراج المواطنين لسرقة أموالهم بطرق مختلفة".