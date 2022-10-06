عمليات سامراء تحصي مهامها خلال زيارة الامامين العسكريين

وقال قائد العمليات اللواء علي مشجل المالكي خلال مؤتمر اختتام زيارة الإمامين العسكريين في ذكرى استشهاد الامام الحسن العسكري عليه السلام، في بيان ورد لـ السومرية نيوز" انه " نفذنا عمليات استباقية أدت الى اعتقال 14متهم بالإرهاب و96 متهم بقضايا أخرى وقتل ارهابي ".واضاف ان " عدد الزائرين في ذكرى استشهاد الامام الحسن العسكري عليه السلام بلغ 5ملايين و300الف زائر ".