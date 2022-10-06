مقتل شخص بانفجار عبوة شرق الناصرية

أفاد مصدر أمني، الخميس، بمقتل شخص بانفجار عبوة شرق الناصرية بمحافظة ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة محلية الصنع كانت موضوعة امام منزل مواطن في ناحية اور شرق الناصرية انفجرت أثناء خروجه".

وأضاف المصدر أن "الانفجار اسفر عن مقتله في الحال".