طائرات تركية تستهدف مقراً في جبل سنجار

أفاد مصدر أمني، الخميس، بقيام طائرات تركية باستهداف مقر لمسلحي ما يعرف بـ"وحدات مقاومة سنجار (البيشة)" في جبل سنجار بمحافظة نينوى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "طائرات تركية استهدفت مقر لمسلحي البيشة على جبل سنجار". وأضاف أن "الاستهداف تسبب بوقوع خسائر بالارواح البشرية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.