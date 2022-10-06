أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن مقتل قيادي في “داعش” واثنين من مرافقيه في كركوك.

وقالت الخلية في بيان إن "وكالة الاستخبارات وبعملية نوعية تعلن مقتل الإرهابي المكنى ابو مصطفى ما يسمى نائب عسكري قاطع كركوك واثنين من مرافقيه بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة". وأضافت "تمت العملية داخل وكر في وادي زغيتون بمحافظة كركوك بعد استهدافهم من قبل صقور الجو الأبطال".

