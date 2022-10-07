السومرية نيوز – أمن

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة بشأن مقتل قيادي بتنظيم "داعش" الارهابي واثنين من مرافقيه في محافظة كركوك.



وقال رسول في بيان ورد للسومرية نيوز، "لاحقاً لخبر قتل الارهابي محمد مذري العبيدي" عسكري عصابات داعش في كركوك" واثنين من مرافقيه والتي جاءت وفق معلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، حيث تم تنفيذ ضربة جوية من قبل القوة الجوية وعبر طائرات (Cessna Carvan 208) وبالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة".

وأضاف البيان، ان "القوات المسلحة العراقية ستواصل تنفيذ عمليات النوعية المبنية على جهد استخباري وأمني كبير لملاحقة فلول الارهابيين ومنعهم من ايجاد مأوى لهم في المناطق الجبلية وغير الأهلة بالسكان".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، عن مقتل قيادي في تنظيم "داعش" الارهابي واثنين من مرافقيه في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان إن "وكالة الاستخبارات وبعملية نوعية تعلن مقتل الإرهابي المكنى ابو مصطفى ما يسمى نائب عسكري قاطع كركوك واثنين من مرافقيه بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة ل‍قيادة العمليات المشتركة".



وأضافت "تمت العملية داخل وكر في وادي زغيتون بمحافظة كركوك بعد استهدافهم من قبل صقور الجو الأبطال".