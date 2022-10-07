بالكتل الكونكريتية.. اغلاق جسر السنك وسط بغداد (فيديو)

السومرية نيوز - أمن

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإغلاق جسر السنك وسط العاصمة بغداد بالكتل الكونكريتية.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية أغلقت جسر السنك بالكتل الكونكريتية لتخرجه عن الخدمة".



وأضاف المصدر، أن "سبب الاغلاق يعود إلى ممارسات أمنية قبيل جلسة مجلس النواب المزمع انعقادها غدا السبت".