مقتل شخص بانفجار سيارة في أربيل (صورة)

السومرية نيوز - اربيل

أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمقتل شخص إثر انفجار سيارة في محافظة أربيل شمالي العراق.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "سائق مركبة لقي مصرعه إثر انفجار مجهول حصل بعجلته وسط مدينة أربيل".



وبحسب المصدر، مازالت أسباب الانفجار غير معروفة.