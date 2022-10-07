وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن "دوريات نجدة الحرية، تمكنت اليوم، من القبض على 3 اشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق جمع مبالغ مالية بحجة المساعدات الانسانية ضمن منطقة الدولعي".