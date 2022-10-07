محاولة "فاشلة" لاغتيال نائب في البصرة

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مجموعة مسلحة اعترضت طريق النائب عن تحالف الفتح، فالح الخزعلي، في محافظة البصرة وافتعلت مشاجرة معه".وأوضح، أن "تلك المجموعة استخدمت سلاحاً في محاولة لاغتياله، لكنها فشلت بعد تصدي حمايته الخاصة".