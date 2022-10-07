شرطة كربلاء توضح بشأن العثور على جثة استاذ جامعي

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ناولت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي خبر غير دقيق بعنوان ( العثور على جثة عميد كلية الفيزياء الطبية في جامعة كربلاء داخل منزله ".واضافت: "وهنا توضح مديرية شرطة كربلاء المقدسة أن ما حصل هو حادث وفاة طبيعية داخل منزل قيد الإنشاء يعود للدكتور الفقيد نتيجة لسقوطة من أعلى منزله أدت إلى وفاته في الحال داخل منزله في حي ضباط الموظفين".