مصدر يوضح حقيقة دوي الانفجار في مطار كركوك

اوضح مصدر امني، اليوم الجمعة، حقيقة دوي الانفجار الذي سمع داخل مطار كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "دوي الانفجار الذي سمع في كركوك

عبارة عن تمرين داخل معسكر تابع لجهة امنية".



واضاف انه "تم تفجير عبوة ناسفة تحت السيطرة داخل المعسكر في مطار كركوك".

