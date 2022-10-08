قوة أمنية تُطيح بمنتسب قتل ضابطاً رفيعاً في ذي قار

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية تمكنت من اعتقال منتسب اقدم على قتل ضابط برتبة عقيد يشغل منصب آمر شرطة نجدة الجزيرة وأصاب احد مرافقيه اثناء التعداد الصباحي في ذي قار".وأضاف، أن "القوة الأمنية اعتقلت المنتسب واحالته للتحقيق لمعرفة ملابسات الحادث والأسباب".